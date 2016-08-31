Теперь за хранение, продажу или покупку незарегистрированных артефактов грозит штраф.

– Если человек владеет археологической коллекцией и её задекларировал, он продолжает ею владеть, – пояснил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев. – Просто государство будет знать, что есть такое собрание.

Закон должен помочь бороться с чёрным рынком, однако коллекционеры считают, что он всё только усугубит.

– Это такая дикая глупость! – возмутился президент московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергей Бычков. – В советское время было выпущено более пятисот миллионов разных значков, которым лет через десять исполнится век. И что, все найденные нужно декларировать? Кончится тем, что все уйдут в теневой рынок, и у нас появится ещё один закон, который не исполняется.

Искать не задекларированные предметы будут правоохранительные органы и инспекции музейных ведомств. Однако не ясно, как они будут определять, что предмет имеет отношение к археологии.

– Сложность возникнет с XVIII–XIX веком, – считает археолог, кандидат исторических наук Александр Голотвин. – Не всегда визуально можно отличить тарелку XVIII века, найденную в земле, от горшка из сундука. Но я не думаю, что посуда будет иметь особое значение, это массовый материал.

Продажа археологических предметов с нарушениями закона наказывается административным штрафом:

• Для граждан. от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией археологических предметов, для юридических лиц – от трёхсот тысяч до восьмисот тысяч рублей с конфискацией археологических предметов.