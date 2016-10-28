Клоун из Купчино перебрался в Сланцы - об этом свидетельствует видео, которое выложило "Радио Балтика". Что заставило клоуна забраться так далеко - не понятно. Но теперь он вышел на "большую дорогу" со свиной головой.

Видео занимает не более 15 секунд, и как "по заказу" там отчетливо виден дорожный знак "Сланцы".

Ранее "Радио Балтика" сообщало, что каждого, кто сделает фото и сообщит точное описание места встречи с клоуном, вознаградят суммой в 500 рублей. Деньги из собственного кармана пообещал платить создатель группы "Твоё Купчино" в социальных сетях Евгений Анфимов.

В этот раз клоуну повезло - водитель авто не вышел ответить злобному клоуну, который пытался помешать дывижению автомобиля, размахивая свиной головой. В отличие от случая в Купчино, что когда "весельчак" впервые вышел на дорогу.

Тогда человек в маске и костюме клоуна с вантузом в руках остановил машину петербуржца прямо посреди дороги. Запись инцидента с видеорегистратора попала в Сеть. На видео клоун бьет вантузом по капоту и не дает автомобилю проехать. Однако водитель, оказавшийся в центре этой истории, не растерялся. Довольно быстро оправившись от шока, он выскочил из машины и оттащил страшного клоуна с вантузом от машины.

Оставив неудачливого пранкстера лежать на асфальте, мужчина сел в машину и покинул место происшествия.

24 октября клоуна увидели на Бухарестской улице. Тогда прохожим показалось, что он вооружен молотком.