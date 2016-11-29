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Кинопремьера. Фильм "Поезд в Пусан" расскажет про зомби-апокалипсис

  • Алексей Мокряков

В прокате стартовал новый корейский блокбастер, зомби-хоррор «Поезд в Пусан». Фильм снят по образу  и подобию традиционных американских ужастиков, рассказывающих про зомби-апокалипсис

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Режиссёр: Ён Сан Хо

Актёры: Кон Ю, Ма Дон-сок, Чон Ю Ми, Ким Су-ан, Ким И Сон

 

В центре сюжета – преуспевающий брокер в разводе (Кон Ю) и его дочь (Ким Су-ан), на которую у него не хватает времени. Он любит её и потому лично вызывается сопроводить девочку, отправляющуюся на поезде к маме, живущей в другом городе. Примерно в то же время на одном корейском заводе происходит некая нештатная ситуация. Это приводит к распространению ужасного вируса, превращающего людей в зомби. Один из них и попадает в поезд к брокеру, его дочери и прочим пассажирам. 

Давайте сразу определимся – поклонникам фильмов ужасов азиатского производства «Поезд в Пусан» не понравится. По сути, никакой он не корейский, он вполне себе американский. Типичный американский блокбастер. Это мы вам как поклонники азиатских хорроров заявляем. Но в фильме есть драйв, кажется, что ещё немного, и вы сами броситесь бежать от разливающейся по коридорам поезда лавины зомби (жаль, лавины тварей уже впечатлили нас в «Войне миров Z» с Брэдом Питтом – здесь это не ново).

Фильм снят очень качественно и красиво, с этим не поспоришь. Спецэффектами не перегружен, а зомби (за это режиссёру отдельное спасибо) сделаны довольно страшными. И вообще, то, как они превращаются, как ведут себя, особые повадки (которые можно пока оставить в тайне) – всё это указывает на то, что с этим образом работали серьёзно, а не просто позаимствовали расхожий шаблон.

Последнее, но не по значимости. В фильме есть идея, глубокий смысл. Ён Сан Хо показывает, как важно даже в самые сложные моменты (когда жизнь висит на волоске) оставаться людьми. И маленький спойлер в самом конце: режиссёр жестоко расправится с теми героями, кто не разделяет его мнения (хотя и многих других также не пожалеет).

Приятного просмотра!

Плюсы и минусы.

Плюс. Фильмы ужасов должны пугать. С этой задачей «Поезд в Пусан» справился. Создатели картины показывают убедительных монстров и заряжают зрителя достаточным количеством драйва, чтобы было легче бежать от страшил. 

Главный минус фильма – в попытке представить его как прорыв или что-то из ряда вон выходящее. Может быть, для корейского кинематографа это прорыв, но для  международного проката он обычный. Качественный, но вполне обычный.

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