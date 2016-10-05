Вернулся старый-добрый Тим Бёртон с мрачной версией Людей Икс и Гарри Поттера в одном лице. Новое творение можно поставить в один ряд с его непревзойдёнными фильмами – «Эдвард руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Битлджус»

Кажется, что Ренсом Риггз специально для Тима Бёртона написал свою трилогию. Да-да, трилогию, так что вскоре нас ждёт кинофраншиза.

Правда, для своего фильма Бёртон основательно переделал первую книгу – ввёл новых героев (главного злодея Баррона, которого играет Сэмюэл Л. Джексон не было), некоторых персонажей поменял местами – Оливию и Эмму. Но Риггз остался доволен полученным результатом.

В отличие от героев комиксов DC и Marvel в романе «Дом странных детях» вы не найдете слово «способность». Это именно странности странных детей. Причём не все странности полезны и применимы в жизни. Например, как вы будете использовать второй рот на затылке, как у Клэр? Детей, живущих в сиротском приюте Мисс Перегрин много, и все они очень разные: Оливия может рукой чайник вскипятить (управляет огнём), Эмма – корабль со дня морского поднять (её стихия воздух), Фиона – за секунду вырастить гигантскую морковку, а маленькая Бронвин – поднять всех, она очень сильная. Чтобы спастись от «пустот», которые пожирают глаза странных детей, Мисс Перегрин создала петлю времени. И теперь они проживают «день сурка» – 3 сентября 1940 года, когда на их дом сбросили бомбу, что очень развращает, потому что они могут делать, что угодно, ведь завтра всё начнётся заново.

И вот в этот волшебный мир попадает главный герой, обычный, как он думает, 16-летний подросток Джейк (в книге Джейкоб). Но это вам не Гарри Поттер, поэтому он не восторгается увиденным, а испытывает облегчение от осознания того, что он не сумасшедший, как считают его родители, которые не стали отвечать на вопросы «что это за монстры, которых он видит», а отправили к психологу.



Фильм определённо стоит посмотреть. Тут блестящий актёрский состав: Ева Грин, Сэмюэл Л. Джексон, Джуди Денч, Руперт Эверетт, Теренс Стэмп и др. Джексон, как обычно, играет главного злодея, Руперт Эверетт и Джуди Денч появляются в кадре ненадолго, зато актриса впервые в своей карьере стреляет из арбалета, а вот Ева Грин в роли ужасной Мэри Поппинс, как её называет Бёртон, просто восхитительна! Она может говорить всё, что угодно. На неё хочется смотреть бесконечно! Похоже, это её лучшая роль. Другие молодые актёры, которые играют детей, словно ожившие герои из мультфильма Бёртона «Труп невесты», особенно Эмма в исполнении Эллы Пернелл, новой музы режиссёра, – бледная блондинка с огромными глазами.