В Кемеровской области полицейские задержали местного жителя, который украл телёнка и катал его на своём автомобиле марки ВАЗ. Угонщик телят нарушил ПДД, пытался оторваться от машины ДПС, попал в аварию, бежал, но был вскоре задержан, сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

На днях уроженец Прокопьевского района и его знакомый украли животное у жительницы посёлка Бурлаки и пытались скрыться. Водитель превысил скорость, и дежурившие неподалёку сотрудники ДПС потребовали остановиться. Мужчина проигнорировал требование и попытался уехать, но во время погони не справился с управлением и вылетел в кювет.

Инспекторы ДПС заглянули в салон автомобиля и заметили на заднем сидении телёнка, бережно пристёгнутого ремнями безопасности. Ни водителя, ни его пассажира в машине не оказалось.

Разбитый транспорт был отправлен в отдел МВД для установления данных, а телёнок – в ближайшее фермерское хозяйство.

Вскоре личность владельца авто была установлена. Яркие будни, наполненные погонями и кражами телят, теперь, вероятно, сменятся изоляцией в пенитенциарном учреждении. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Пассажиром оказался ранее судимый уроженец Красноярского края, который также обвиняется по ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража).

А переживший насыщенный день телёнок уже вернулся к законной владелице.