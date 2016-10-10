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 Опубликовано : Сегодня 12:01

Катя Гордон приняла участие в откровенной фотосессии

  • Ольга Захарец

Один из снимков украсил дебютный альбом певицы

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Певица и телеведущая, а также участница нового сезона шоу "Голос" Катя Гордон приняла участие в откровенной фотосессии. Один из полученных снимков украсил дебютный альбом артистки под названием Sex&Drama.

Кстати, некоторыми снимками Гордон поделилась со своими подписчиками в Instagram. На них певица предстаёт полностью голой, а интимные места прикрывает целлофаном.

Подписчики высоко оценили полученные фотографии.

– Очень круто, – написала sveta_ae;

– Крутейший кадр!!! – считает пользователь senechkamorkovka;

– ОТЛИЧНО!!!!! – прокомментировала фотографию Malina2780.


 

https://www.instagram.com/p/BLQ5FCRgptM/?taken-by=katyagordon

Напомним, что 35-летняя Катя Гордон – бывшая жена российского телеведущего и кинорежиссёра 52-летнего Александра Гордона. В настоящий момент она является участницей текущего сезона шоу "Голос", на "слепых прослушиваниях" её выбрал певец Дима Билан.

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