Певица и телеведущая, а также участница нового сезона шоу "Голос" Катя Гордон приняла участие в откровенной фотосессии. Один из полученных снимков украсил дебютный альбом артистки под названием Sex&Drama.

Кстати, некоторыми снимками Гордон поделилась со своими подписчиками в Instagram. На них певица предстаёт полностью голой, а интимные места прикрывает целлофаном.

Подписчики высоко оценили полученные фотографии.

– Очень круто, – написала sveta_ae;

– Крутейший кадр!!! – считает пользователь senechkamorkovka;

– ОТЛИЧНО!!!!! – прокомментировала фотографию Malina2780.



