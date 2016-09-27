Россельхознадзор сообщил об отмене недавнего запрета на поставку овощей и фруктов из Египта. Но картошку из Египта пока ввозить запрещено. Такое решение принято по итогам встречи руководства ведомства с египетской делегацией.

"Египетская сторона заверила Россельхознадзор о своем желании всесторонне развивать сотрудничество России, в том числе в части наращивания товарооборота сельскохозяйственной продукции", - говорится в официальном сообщении Росельхознадзора, опубликованном на сайте ведомства.

Ограничения на поставку продукции из Египта были введены с 22 сентября 2016 года. Причиной тому послужили систематические нарушения Египтом фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в РФ.

- Ообую озабоченность вызывают регулярные поставки зараженных партий картофеля из Египта, - отмечают в пресс-службе ведомства. Уточняется, что картофель из Египта часто заражен таким карантинным организмом, как картофельная нематода. Сделать с таким продуктов что-либо уже невозможно.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению возобновления поставок растительной продукции из Египта в Россию, за исключением картофеля.

В октябре-ноябре в Египет отправится российская делегация экспертов, которая оценит эффективности принятых мер по соблюдению российских фитосанитарных требований при поставках Египтом картофеля. В ходе указанного визита будет пересмотрен протокол, касающейся экспорта картофеля из Египта в Россию.