Ислам Каримов-младший развеял все слухи о смерти от отравления своей матери Гульнары Каримовой, а также отметил, что её не помещали в психиатрическую лечебницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, Гульнара Каримова, умерла в результате отравления. Об этом, в частности, сообщал сайт "Центр-1" со ссылкой на сотрудника СНБ Узбекистана.

Гульнара Каримова, последние новости, 2016-й

Однако на странице "Дети Каримова" в Facebook появился пост от имени Ислама Каримова-младшего.

"Весть о смерти моей мамы Гульнары Исламовны облетела весь мир, – пишет Ислам Каримов-младший. – С января 2014 года и по сегодняшний день я нахожусь в Лондоне. Со дня смерти дедушки я был подавлен и не мог говорить с кем-либо.

Мама не сразу ответила мне на звонок. Я хотел обратиться в посольства Узбекистана в Лондоне, но потом сестрёнка позвонила и развеяла все слухи.

Я хочу заверить общественность в том, что мама с сестрёнкой находятся в Ташкенте и чувствуют себя хорошо. Маму не помещали в психиатрическую больницу. Она не выезжала за пределы Узбекистана. Всё это время она находилась с Иман в Ташкенте".