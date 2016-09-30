Канада обыграла сборную Европы со счётом 2:1 во втором матче финальной серии Кубка мира по хоккею и во второй раз подряд завоевала престижный трофей. Канада победила в обоих матчах финальной серии турнира. В первом поединке финала канадцы одержали победу со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (на 58-минуте) и Брэд Маршанд (60), у сборной Европы отличился Здено Хара (на седьмой).

Таким образом канадцы выиграли третий крупнейший международный турнир подряд и продлили победную серию на турнирах с участием сильнейших хоккеистов до 16 матчей.

Самым ценным игроком турнира был признан капитан сборной Сидни Кросби. Канадский нападающий провел шесть встреч на турнире, в которых заработал 10 очков. Кросби удалось три раза отличиться и отдать семь результативных передач.