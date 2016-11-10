В субботу, 12 ноября, в кассовом зале станции «Технологический институт» прозвучит классика. Произведения Шуберта, Дворжака, Брамса, Бетховена, Соловьева-Седого, Андрея Петрова и других классиков исполнит ансамбль «КаминскийТриО». В состав трио входят Лауреаты международных конкурсов Вадим Каминский (виолончель), Дина Каминская (фортепиано) и Лидия Каминская (скрипка).

- Чтобы все желающие могли услышать концерт, на этот раз было решено проводить его в кассовом зале вестибюля, чтобы не только пассажиры, спустившиеся в метро, посетили его, - уточнила Metro Юлия Шавель, пресс-секретарь петербургской подземки. - Фортепиано, конечно же, устанавливать не будем - вместо него привезут электронный инструмент.

Начало концерта 12 ноября в 20-00 часов.

Отметим, что классические концерты в метро становятся уже традицией. Правда, предыдущий концерт проходил не в очень удобное время - в 00.30 на "Спортивной". Музыканты размещались прямо на платформе.

В петербургском метро прошёл концерт симфонического оркестра (фото)