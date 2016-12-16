Официально объявлено 16 декабря 2016 года: полузащитник Эрнани переходит в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба ФК. Эрнани подписал контракт на 5 лет.

Сам футболист, который раньше играл в бразильском клубе "Атлетико Паранаэнсе", уже поделился эмоциями от перехода в "Зенит".

"Мне никогда не приходилось жить в условиях холода, хотя пару раз играть при низкой температуре довелось. В любом случае нужно будет адаптироваться в том числе и к климатическим условиям, чтобы быстрее начать помогать «Зениту», – цитирует новичка официальный сайт клуба.

Metro собрало яркие фото Эрнани на футбольном поле. По ним видно, что полузащитник порой весьма эмоционален, что, возможно, добавит зрелищности играм "Зенита".

Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу ду Сапукаи и является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе «Жоинвиль».

Болельщики "Зенита" уже поприветствовали новичка.

"Я видел подборки с его передачами и голами. Это невероятно техничный и талантливый футболист!", - отмечают блогеры.

"Эрнани, добро пожаловать в Россию, Санкт-Петербург и Зенит!!! Удачи тебе, скорейшей адаптации в городе и Команде, завоевания всех возможных трофеев вместе с нашим Клубом и обходиться без травм!) Очень надеюсь, что ты впишешься в Команду так же удачно, как и другие твои соотечественники!", - желают Эрнани болельщики "Зенита"

Добавим, в основном составе "Зенита" сейчас играют два бразильца - Жулиано и Маурисио.

Кстати, Жулиано родом из города, где играл Эрнани, — Куритибы. Новый игрок "Зенита" уже заявил, что рассчитывает много узнать от Жулиано о Петербурге и клубе.