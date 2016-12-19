На ярмарку "Формула Рукоделия. Новый год", что завершилась в КВЦ "Сокольники", москвичи спешили за подарками и новогодним настроением.

"Уже не первый год прихожу сюда именно чтобы вдохновиться, – призналась Metro посетительница Мария Терёхина. – Давно заметила, что собственное новогоднее настроение надо специально создавать себе заранее и лучшего способа, чем увидеть разом столько красивых праздничных поделок, не придумаешь. Я даже денег сюда много не беру, а то ведь не удержусь и все растрачу. Моя главная цель – подсмотреть новые идеи для собственного творчества".

Особой популярностью гостей, естественно, пользовались новогодние подарки, модные аксессуары, авторская бижутерия и нарядные новогодние и рождественские украшения. Хотя многие приезжали именно, чтобы подобрать материалы для своих поделок, выбрать нужные книги и журналы.

Всего на ярмарке были представлены работы более 330 участников. Но, судя по особому ажиотажу в разных местах, наибольшей популярностью пользовались наборы для вышивания крестом, наборы для раскрашивания по номерам на холсте, витражи, картины из лоскутов и пайеток, вкусный хенд-мейд, броши и заколки, букеты из мыла. И, конечно же, петушки всевозможных цветов и оттенков, размеров и техник.

Вашему вниманию мы предлагаем фотогалерею лучших и необычных подарков для встречи Нового – 2017 – года.