Отчеты о том, как голосовали политики, общественные деятели и звезды шоу-бизнеса, появляются в соцсетях в течение всего дня голосования, который проходит в России 18 сентября.

Одними из первых на избирательные участки пришли руководители страны и лидеры партий, участвующих в выборах. Metro уже писало, что президент Путин голосовал в РАН, Дмитрий Медведев - с супругой - в Шуваловской гимназии. Отчитались о сделанном выборе Владимир Жириновский, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Георгий Полтавченко и многие другие.

Не в стороне от выборов и многие российские представители шоу-бизнеса. Так, одной из первых проголосовала в Подмосковье Алла Пугачева. Она появилась на избирательном участке вместе с Максимом Галкиным еще до полудня. Сегодня у звездной пары - знаменательный день. Их близнецам Лизе и Гарри исполнилось по 3 года.

Сделали свой выбор Татьяна Навка, певицы Валерия и Кристина Орбакайте, журналист Владимир Соловьев, Светлана Журова, Николай Валуев и Мария Кожевникова.

В своих блогах они прокомментировали свой визит на избирательные участки и написали о впечатлениях о выборах.

Журова: Проголосовала на Бернгардовке/Всеволожск(Ленобласть). На уч-ке 208 много частного сектора, но люди идут.

Соловьев: Пришёл на избирательный участок. Людей довольно много. Организовано все хорошо. Быстро чётко нашли в списке. Получил два бюллетеня. Один - партии. Второй - одномандатники. Почти никого не знаю. Активность избирательная у многих была равна нулю. На участке наблюдатели. Мало. Три человека. Сидят скучают. Перед входом ТВ иностранцы интервьюировали молодого человека. Обычные выборы...

Валерия: Мы проголосовали, а вы?

Татьяна Навка: В наших руках наше будущее и будущее наших детей! Я сделала свой выбор!

Николай Валуев: Я перед выбором. Шутка. Давно уже с ним определился.