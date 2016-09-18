Алла Пугачева и Максим Галкин с самого утра 18 сентября исполнили свой гражданский долг и проголосовали на выборах-2016. Как сообщается, звездная пара прибыла на избирательный участок №698 в Звенигороде, Московская область.

«Я считаю, что главная национальная идея страны - это чтобы каждая семья была счастлива в нашей стране, чтобы образование не искали на стороне», - сказала Алла Пугачева, передает пресс-служба правительства МО.

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Добавим,18 сентября у Аллы Пугачевой и Максима Галкина - знаменательный день. Сегодня детям Аллы Борисовны и Максима Александровича - Елизавете и Гарри - исполняется 3 года.

С праздником малышей уже поздравила сестра - Кристина Орбакайте.

"С Днём Рождения, мои сладкие Гарик и Лизочка! Просто будьте счастливы!", - написала в блоге старшая дочь Пугачевой.