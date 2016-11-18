Многие интернет пользователи остались недовольны чрезмерным вниманием российской публики к родам Ксении Собчак. Они отмечают, что новость о прибавлении в семье Виторгана обогнала по популярности боевые действия в Сирии и победу нового американского президента Трампа.

@StalinGulag: Собчак родила. Ну хоть теперь о Трампе на пару дней забудут

@OVCIOM: Верхом троллинга будет если Собчак назовет сына Анатолий и купит ему маленький чемодан.

@bit_bum: Ксения Собчак родила гигантского сома

@gospodee: Даже Собчак уже родила, а ты нет!

Анна Кузнецова: Информации про то, что Ксения Собчак стала мамой больше, чем про развод Бузовой и про то, что Трамп одержал победу на выборах Президента))) 😱😱😱 Поздравляю Ксению, сочувствую Бузовой, радуюсь за Трампа 😹

Илиас Меркури: Тема дня: Ксения Собчак родила сына в Подмосковье. Слёзы наворачиваются.

@pglimonad: -А пусть Собчак назовёт ребёнка Хилари.

-У неё мальчик.

-Тем более. Заодно считай и от армии отмажет.

@p5djSRqQ9hNs3Mt: Ксения Собчак родила мальчика — сенсация!

В Сирии вновь бомбы убили десятки и сотни новорождённых мальчиков — банальность.

Кстати, после того, как новость о рождении сына облете все СМИ, сеть ресторанов быстрого питания Burger King предложила Собчак назвать сына Кинго. За это компания пообещала выплачивать ей 100 миллионов рублей в год до достижения ребенком совершеннолетия. "Кинго можно перевести как "маленький король". Кинго Собчак или Кинго Виторган звучит замечательно", – подметили в ресторане.



@VVP2_0: «Бургер Кинг» предложил почти 2 млрд рублей Ксении Собчак, если она назовет сына Кинго

Ксения не продаётся! Имя уже выбрано. Это Русиано!

@_Viva_Salem_

Идея для обогащения:

1. Объявить себя дочкой Собчак

2. Поменять имя на Кинго

3. Грести бабло лопатой



Между тем, директор Ксении Собчак уже заявил, что после рождения сына она запланировала новогодние корпоративы. Так что засиживаться в декрете она явно не собирается, пишет МК.

Напомним, на прошлой неделе фотография обнаженной беременной Собчак появилась на обложке журнала Tatler и дала интервью этому изданию. В нем она отметила, что ей хотелось родить ребенка именно в России, а не за рубежом.