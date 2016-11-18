Ведущая телеканала "Дождь" Ксения Собчак в личном блоге в Instagram написала, что 18 ноября стала мамой. У Собчак родился мальчик.

Спустя несколько часов после публикации пост набрал 21 тысячу "лайков", Собчак активно поздравляют её подписчики.

– Ксения, поздравляю вас и всю вашу семью! Искренне рада за вас! Вы умница! - пишет пользователь gadkaya_utya.

– Поздравляю) с долгожданным сыном! Теперь вы мамуля)))стойких нервов), пишет kseniya___kuzmina.

– Ура!! Поздравляем!!! Растите крепенькими!!! Ура!!))), присоединяется к поздравлениям bonbon_ars_

От всей души поздравления!!! Малышу и родителям здоровья и счастья!!!!!, - радуется пользователь irinabezv.

Как сообщает ресурс kp.ru, Ксения Собчак родила мальчика в подмосковном роддоме "Лапино". Собчак перенесла роды достаточно легко, мама и малыш чувствуют себя хорошо. Как назвала ребёнка Собчак – пока неизвестно. Поклонники телеведущей с нетерпением ждут фото малыша в Сети.

Напомним, что слухов про беременность Ксении Собчак ходило множество, вплоть до того, что живот у Собчак накладной. Сама Собчак призналась, что станет мамой лишь уже на поздних сроках беременности.

Отец ребёнка - актёр Максим Виторган, который поздравил жену одним из первых.