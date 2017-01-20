45-й президент Америки Дональд Трамп принял присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне.

"С этого дня на первом плане будут только американские интересы", – заявил 45-й президент страны.

Также он сказал, что новая администрация приступает к восстановлению страны и определит курс развития Соединённых Штатов и всего мира на долгие годы.

Он отметил, что преступность, бандитизм и наркотики стоят американцам жизни, и пообещал закончить эту "резню".

Новый глава государства отметил, что вооружённые силы США находятся в упадке. "Америка защищала другие страны, но не свои собственные границы", – посетовал он.

Кроме того Трамп уверенно пообещал уничтожить исламский терроризм.

В завершении речи президент сказал, что теперь США "будут следовать двум простым правилам: покупайте американское и нанимайте американцев". Также он призвал жителей страны мечтать, а чиновников – прекратить пустые разговоры и начать действовать.

Отныне 45-й президент намерен вместе с американским народом "перестраивать страну".

45-президент США начал свою речь заявлением, что его администрация приступает к восстановлению Америки. А закончил обещанием снова сделать страну сильной, богатой, безопасной и великой страной.

В ходе торжеств возле Белого дома состоится парад, также запланированы обед с членами конгресса и бал в Вашингтонском выставочном центре.

Все новости по теме смотрите ЗДЕСЬ.