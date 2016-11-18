Рамзан Кадыров в Instagram заявил, что экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев тормозил передачу в собственность республике предприятия "Чеченнефтехимпром".

По словам Кадырова, Чечня давно сталкивается с серьёзными препонами в этом вопросе.

"На письмах есть резолюции президента России Владимира Путина, есть положительные заключения, протокольные поручения. Но министр экономического развития Алексей Улюкаев, теперь уже бывший, тормозил решение без какого-либо обоснования", — пишет глава Чечни.

Он отметил, что только сейчас ему стало понятно, как именно нужно было действовать, чтобы заполучить подпись министра.

Ранее Минэкономики заявляло, что в связи с большим объемом имущества "Чеченнефтехимпрома" его перечень пока не определен. Когда процесс зевершится, тоже никто не говорил.

Напомним, Алексея Улюкаева взяли с поличным при получении 2 миллионов долларов. За эти деньги он, якобы, должен был ускорить сделку по покупке "Башнефти" "Роснефтью".

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