В деревне Ямаш Бурзянского района Башкирии родители были вынуждены вооружить своих детей топорами, чтобы те смогли безопасно добираться в школу в соседнем поселении, так как местную закрыли. Путь, лежащий в образовательное учреждение, лежит через лес, где водятся медведи и, по мнению взрослых, лишь с помощью топоров дети смогут спастись в экстренной ситуации.

Подобное положение дел возмутило общественность, которая пришла к выводу, что происходящее можно описать только словом "беспредел". Люди негодуют в связи с тем, что местные власти допустили подобную ситуацию.

По словам старшего партнёра юридического бюро "Байбуз и партнёры" Вадима Байбуза, в данном случае руководство школы в соседнем посёлке грубо нарушило закон. Как он отметил Metro, есть правила, согласно которым образовательное учреждение должно обеспечивать перевозку школьников.

-Правила транспортного обеспечения обучающихся установлены статьёй 40 Федерального закона № 273-ФЗ. Транспортное обеспечение включает в себя: организацию бесплатной перевозки до образовательных организаций и обратно, предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной поддержки при проезде на общественном транспорте. Федеральным законом № 273-ФЗ законодатель чётко и жёстко регламентировал вопросы процесса перевозки обучающихся, ввёл требование о необходимости организации перевозки учеников непосредственно учредителем образовательных организаций, - заявил он.

В Башкирии детям выдали топоры для борьбы с медведями по дороге в школу

Юрист также добавил, что пункт 2 ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривает, что школа обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

-Таким образом, ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на руководство школы, за которой закреплена соответствующая территория, - заключил юрист.