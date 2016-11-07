В Башкирии детям выдали топоры для борьбы с медведями по дороге в школу

Взрослые из деревни Ямаш Бурзянского района Башкирии вооружили своих детей топорами, чтобы те смогли отбиться от медведей, если вдруг животное решит напасть на них по дороге в школу, сообщает телеканал РЕН ТВ . Ролик "боевого похода в школу" был опубликован в Интернете.

Абсурдная и даже безумная, на первый взгляд, ситуация является результатом того, что в деревне закрыли местную школу и теперь школьникам приходится ходить в учебное заведение, расположенное в соседнем селе, так как автобусы туда не ездят. При этом путь детей пролегает через лес, где как раз активно хозяйничают медведи.

При этом специалисты отмечают, что вряд ли топор в руках школьника сможет спасти его от нападения. Даже толпа детей с таким оружием не представляет угрозы животному. Как отметил Metro генеральный директор Центра по передержки диких животных под Яхромой Виталий Ратнер, ситуация попахивает откровенным бредом и никакой топор не защитит ребёнка от медведя.

–Да никогда в жизни ребёнок так не защитится. Властям надо думать об этом и найти какие-то машины, чтобы отвозить детей. Я даже сути всего этого не могу понять, детей посылают на верную смерть. Это безобразие. Топоры даже ухудшают ситуацию, потому что ребёнок расслабится и будет думать, что он справится и при нападении медведя погибнет точно. Надо быть каким-то Иваном Поддубным, чтобы сразиться с таким животным. Уж лучше бы им выдали что-то вроде стартового пистолета или чего-то шумового, чтобы отпугивать — больше вероятность того, что это поможет. Но вообще это беспредел и безобразие, – заявил он.