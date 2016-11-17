Юг страны "завалило" снегом. По крайней мере, так можно подумать по фотографиям, которые выкладывают в соцсети местные жители всю первую половину дня сегодня, 17 ноября.

На самом деле идет небольшой мокрый снег, температура около -1. На крышах и деревьях сохраняется небольшой снежный покров. Вряд ли такие осадки можно сравнить с погодой в Петербурге. Но все же южане очень рады и активно поздравляют друг друга с первым снегом, зимой и наступающим Новым годом. И выкладывают шутки на тему редкого на юге погодного явления.

- Почему ты мне не звонил?! Отстань, я первый снег в Анапе фотографировал для Инстаграма!

- С первым снежком, Геленджик!

- Краснодарский край - зимушка пришла! Не могу нарадоваться!

-С первым снегом, Краснодар!!!

- А вот и первый снег, который медленно, но верно набирает свои обороты. Заметает зима, заметает…

А вот тому, что обещают синоптики в ближайшие три дня, не позавидуешь. На Краснодарский край обрушится шквалистый ветер. На участке Анапа-Туапсе скорость ветра превысит 30 м/с. В Новороссийске ожидается сильная бора - так называемый "местный" ветер, сильный и очень холодный. Он обрушивается потоком с гор на побережье моря.

Черные и Азовские моря ждут шторма. Из-за сильного ветра под вопросом окажется работа морского и воздушного транспорта.

По предварительным прогнозам, очень сильный ветер сохранится на юге Европейской России до середины следующей недели.