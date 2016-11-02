Сергей Безруков прилетел на Токийский международный кинофестиваль вместе со своей супругой Анной Матисон и 4-месячной дочерью Машей, которая стойко перенесла свой первый в жизни перелёт через океан. Малышка ещё не признаёт разницу во времени, поэтому в первую ночь не давала родителям спать.



В Токио они остановились в том самом отеле, где снимала София Коппола культовую картину «Трудности перевода». Правда, Скарлетт Йоханссон они так и не встретили.



Семья презентовала фильм «После тебя», в котором Матисон представила Безрукова в совершенно новом для него амплуа – вымышленного танцора балета Алексея Темникова. Похоже, японцам лента понравилась. Актёр в своём «Инстаграме»: «Отзывы потрясающие. В зале не просто смеялись, а хохотали, но лишь для того, чтобы в конце заплакать… Очередь за автографами, море улыбок и добрых слов».