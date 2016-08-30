Сервис "Яндекс.Маркет" сравнил цены на стандартный набор товаров для школьников с прошлогодними. По данным мониторинга, с августа 2015 года стоимость упала лишь на одежду и обувь для девочек – на 13% и 1% соответственно, а также на одежду для мальчиков – на 2%. Остальные категории заметно подскочили в цене. Мебель – компьютерные столы и кресла – прибавили 10-16%. Техника также обойдётся значительно дороже. К примеру, принтеры подорожали на 5%, а ноутбуки – сразу на 20%.

– За лето 2016 года средняя цена товаров, которыми интересовались пользователи, в большинстве рассмотренных категорий снизилась или почти не изменилась, – отмечается в исследовании сервиса. – Например, обувь для девочек в конце августа стоила на 2% дешевле, чем в начале июня, а для мальчиков — на 1% дороже. Ноутбуки подешевели на 2%, компьютерные кресла — на 6%. Цена на детскую одежду наоборот заметно выросла. На 28% подорожала одежда для девочек и на 39% — для мальчиков.

Спрос на товары для школьников начал расти со второй половины июля, отмечают в "Яндекс.Маркете". Больше всего – на одежду для девочек и компьютерные кресла. Меньше всего спрос вырос на компьютерную технику.