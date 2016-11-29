Специалисты поисковой системы "Яндекс" провели большое исследование. Они выяснили, какие слова сейчас ищут пользователи Сети из тех, что есть в словаре Даля.

Как выяснилось, лишь треть слов используется в современном мире из некогда популярного словаря. Ведь именно труд Даля прославился как словарь живого языка - того, на котором разговаривали в середине XIX века. Но уже в веке 21 полтора тома словаря полностью вышли из употребления.

Однако есть группа слов, которые вышли из употребления, но понять мы их сможем и сейчас. Их корни и примерное значение сохранились: "переребячиться", "злодейчивый", "заволшебствовать", "отблинничать".

Но среди самых интересных открытий - слова-омонимы. Те, которые пишутся одинаково, но имеют разное значение. Например, что Вы знаете о слове "порно"? У Даля оно означает совсем не то, что Вы подумали: "крепко", "надежно", "прочно". А вот "клубняк" означает все, что образует клубки.

Составили специалисты "Яндекс" и карту России, на которой отмечены характерные для каждого региона слова из "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимира Даля.

В Санкт-Петербурге это "подпашек", "истопнический", "железоковательный", "павесьмо" и "письмокрад". Эти слова в Санкт-Петербурге используются в поисковых запросах гораздо чаще, чем в среднем по стране. Причем это не ошибка и не совпадение звучания. Слова ищут именно в том смысле, в котором они употреблялись. Все-таки культурная столица, не прибавить не убавить.