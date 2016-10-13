1) Харрисон Форд

Прославившийся ролями во франшизах об Индиане Джонсе и "Звездный войнах" актёр не скрывает, что предки со стороны его матери эмигрировали в США из Минска, когда тот еще входил в состав Российской империи.

2) Антон Ельчин

Трагически погибший Ельчин родился в Ленинграде, а в Штатах оказался, когда ему было около 6 месяцев отроду.

3) Вайнона Райдер

Отец актрисы, чья настоящая фамилия Горовиц, является потомком еврейских эмигрантов из Российской империи (Харьков) и Румынии.

4) Натали Вуд

Актриса, начавшая сниматься в фильмах из-за давления матери в возрасте всего лишь 4 лет, приходилась дочерью русским эмигрантам из Владивостока и Барнаула, которые, став гражданами США, изменили фамилию на Гурдин.

5) Дастин Хоффман

У одного из самых прославленных голливудских актёров в генофонде - потомки еврейских эмигрантов из Российской империи, Польши и Румынии.

6) Джейк Джилленхол

Со стороны матери у Джейка имеются выходцы из России и Польши.

7) Гвинет Пэлтроу

Семья отца Гвинет эмигрировала из Беларуси.

8) Натали Портман

Предки оскароносной актрисы по материнской линии — евреи из России и Австро-Венгрии – эмигрировали в США и изменили фамилию с Эдельштейн на Стивенс.

9) Мила Кунис

Родилась в украинском городе Черновцы, переехала на постоянное место жительство в США в возрасте 8 лет.

10) Джеймс Франко

По словам самого актёра, его мать – еврейка с российскими корнями.

11) Памела Андерсон

Со стороны матери "спасательница Малибу" имеет русские корни: её прапрабабушка была русской, эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду.

12) Милла Йовович

Отец Милицы (это настоящее имя Йовович) - черногорец, а мать, Галина Логинова, русская.

13) Майкл Дуглас

Бабушка и дедушка Дугласа приехали в США из города Чаусы Могилевской губернии (входила в состав Российской империи)

14) Дэвид Духовны

Дед со стороны отца "агента Малдера" эмигрировал в США из Бердичева (город в Житомирской области Украины)

15) Дженнифер Коннелли

Мать актрисы, прославившейся после роли в "Реквием по мечте", происходила из семьи российско-польских евреев.

16) Шон Пенн

Экс-супруг Мадонны приходится внуком были еврейским иммигрантам из Литвы и России, приехавшим в США в 1898 и 1914 годах.

17) Леонардо ДиКаприо

В 2010 году на Тигрином саммите актёр в беседе с российским президентом Владимиром Путиным рассказал, что его бабушка Хелена, несмотря на то, что ей было два года, когда её увезли из России, умела говорить по-русски, и что его дед (он не сказал, по какой именно линии) также был русским, и добавил: "Так что я не на четверть, а наполовину русский".

18) Хелен Миррен

Именитая британская актриса - русская, по линии отца. Её дед, будучи убеждённым монархистом, не признал революцию. Так семья обосновалась в Великобритании.

19) Боб Дилан

Предки Дилана по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерманы эмигрировали в США из Одессы после еврейских погромов 1905 года. Предки со стороны матери, Бен и Флоренс Стоуны были литовскими евреями, перебравшимися в штаты в 1902 году.