1) Харрисон Форд
Прославившийся ролями во франшизах об Индиане Джонсе и "Звездный войнах" актёр не скрывает, что предки со стороны его матери эмигрировали в США из Минска, когда тот еще входил в состав Российской империи.
2) Антон Ельчин
Трагически погибший Ельчин родился в Ленинграде, а в Штатах оказался, когда ему было около 6 месяцев отроду.
3) Вайнона Райдер
Отец актрисы, чья настоящая фамилия Горовиц, является потомком еврейских эмигрантов из Российской империи (Харьков) и Румынии.
4) Натали Вуд
Актриса, начавшая сниматься в фильмах из-за давления матери в возрасте всего лишь 4 лет, приходилась дочерью русским эмигрантам из Владивостока и Барнаула, которые, став гражданами США, изменили фамилию на Гурдин.
5) Дастин Хоффман
У одного из самых прославленных голливудских актёров в генофонде - потомки еврейских эмигрантов из Российской империи, Польши и Румынии.
6) Джейк Джилленхол
Со стороны матери у Джейка имеются выходцы из России и Польши.
7) Гвинет Пэлтроу
Семья отца Гвинет эмигрировала из Беларуси.
8) Натали Портман
Предки оскароносной актрисы по материнской линии — евреи из России и Австро-Венгрии – эмигрировали в США и изменили фамилию с Эдельштейн на Стивенс.
9) Мила Кунис
Родилась в украинском городе Черновцы, переехала на постоянное место жительство в США в возрасте 8 лет.
10) Джеймс Франко
По словам самого актёра, его мать – еврейка с российскими корнями.
11) Памела Андерсон
Со стороны матери "спасательница Малибу" имеет русские корни: её прапрабабушка была русской, эмигрировала из России в Нидерланды, а оттуда в Канаду.
12) Милла Йовович
Отец Милицы (это настоящее имя Йовович) - черногорец, а мать, Галина Логинова, русская.
13) Майкл Дуглас
Бабушка и дедушка Дугласа приехали в США из города Чаусы Могилевской губернии (входила в состав Российской империи)
14) Дэвид Духовны
Дед со стороны отца "агента Малдера" эмигрировал в США из Бердичева (город в Житомирской области Украины)
15) Дженнифер Коннелли
Мать актрисы, прославившейся после роли в "Реквием по мечте", происходила из семьи российско-польских евреев.
16) Шон Пенн
Экс-супруг Мадонны приходится внуком были еврейским иммигрантам из Литвы и России, приехавшим в США в 1898 и 1914 годах.
17) Леонардо ДиКаприо
В 2010 году на Тигрином саммите актёр в беседе с российским президентом Владимиром Путиным рассказал, что его бабушка Хелена, несмотря на то, что ей было два года, когда её увезли из России, умела говорить по-русски, и что его дед (он не сказал, по какой именно линии) также был русским, и добавил: "Так что я не на четверть, а наполовину русский".
18) Хелен Миррен
Именитая британская актриса - русская, по линии отца. Её дед, будучи убеждённым монархистом, не признал революцию. Так семья обосновалась в Великобритании.
19) Боб Дилан
Предки Дилана по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерманы эмигрировали в США из Одессы после еврейских погромов 1905 года. Предки со стороны матери, Бен и Флоренс Стоуны были литовскими евреями, перебравшимися в штаты в 1902 году.