Смертельное ДТП на КАД в Петербурге произошло 2 ноября.

По предварительным данным, на КАД, у съезда на Таллинское шоссе, автомобиль "Мерседес" столкнулся с КамАЗом. От полученных травм водитель "Мерседеса" скончался.

О происшествии сообщили свидетели в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- Ехал по внешней стороне КАД, по крайней левой полосе. На секунду взглянул на рабочих (дорожников) в оранжевых жилетках. КамАЗ с грузом стоял. Я как раз поравнялся с ними. И в эту секунду в КамАЗ въехала машина. КамАЗ аж подпрыгнул и развернулся поперек дороги, в кузове стройматериалы взмыли вверх (то ли песок, то ли щебень). Слышен был сильный удар, - написал очевидец аварии.

Свидетели уточняют, что водителя "Мерседеса" зажало в автомобиле. В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Из-за аварии на КАД образовалась огромная пробка.

- Я проехал. Два часа.

- Мы до сих пор в этой пробке!

- Она еще долго будет! Стоят, ждут прокуратуру, - делятся подписчики в комментариях.