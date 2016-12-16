В столичной поликлинике произошло возгорание электропроводки, в результате спасатели эвакуировали из здания около 250 человек.

"Предварительно, очаг возгорания был в электрощитовой на первом этаже здания городской поликлиники №17 по адресу: Ореховый бульвар, дом 35, корпус 2. Проведена эвакуация почти 250 человек", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По его словам, в настоящее время небольшое возгорание уже ликвидировано. Помещения проветривают.

Дополнительно сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.