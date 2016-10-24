Из квартиры на западе столицы неизвестный забрал сейф с деньгами и ювелирными изделиями, материальный ущерб составил около 11 млн рублей.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что вор, взломав замок входной двери, проник в квартиру, совершил кражу сейфа, в котором находились денежные средства и ювелирные изделия.

По данным полиции, квартира была ограблена на общую сумму в 11 млн рублей.

В связи с инцидентом на улице Покрышкина возбуждено уголовное дело по статье "Кража".