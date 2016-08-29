13 заключённых были освобождены из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) в Харькове. Об этом говорится в совместном докладе международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch.

По данным правозащитников, шесть человек были освобождены 25 июля, ещё семеро, в том числе одна женщина, были освобождены 2 августа.

Отмечается, что заключённых вывозили из Харькова и отпускали на окраинах городов Дружковка и Краматорск в Донецкой области. При этом от них требовали хранить молчание, угрожая "серьёзными последствиями".

Между тем, освобождённые 13 человек, далеко не единственные нелегальные арестанты СБУ. По словам регионального директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии Джона Дальхизена, Киев должен обеспечить освобождение тех, кто до сих пор находится в секретных тюрьмах.

– Освобождение 13 человек — это положительное изменение, но оно лишь подтверждает необходимость прекратить эти нарушения и провести расследование, чтобы установить справедливость… Мы призываем Киев немедленно принять меры, чтобы обеспечить освобождение тех, кого до сих пор тайно содержат, — заявил он.

Напомним, что в июне 2016 года помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович рассказал о том, что СБУ проводит массовые задержания ополченцев в Донбассе и систематически применяет к ним пытки.

В своём докладе он привёл сотни случаев нелегальных арестов и жестокого обращения с задержанными в Украине, а также рассказал о пяти тайных тюрьмах, созданных украинскими властями.