Первый чартерный рейс на один из самых популярных курортов Турции отправился из Петербурга в среду в 06:40 утра, сообщает пресс-служба “Пулково”.

Перелёт осуществила компания Royal Flight на воздушном судне Boeing 767-300.

По данным «Пулково», до конца весенне-летней навигации, которая завершается 29 октября, чартерные авиаперевозки из Петербурга в Анталью планируют выполнять авиакомпании Royal Flight, “АЗУР Эйр”, “Северный ветер” и “Уральские авиалинии”.

Аэропорт Северной столицы уже получил заявки на обслуживание 35 рейсов между указанными городами в период с 7 сентября по 5 октября 2016 года.

Чартерные перевозки дополнят расписание регулярных рейсов в Анталью, которые несколько раз в неделю осуществляют из «Пулково» авиакомпании «Россия» и Turkish Airlines.

Напомним, чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией были приостановлены с 1 декабря 2015 года из-за скандала со сбитым российским бомбардировщиком Су-24.

В августе власти РФ отменили запрет на чартерные авиаперевозки после восстановления отношений между двумя государствами.