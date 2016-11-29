В Невском районе Петербурга вечером 28 ноября произошло ограбление ювелирного магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, около 19.00 трое неизвестных в масках ворвались в помещение ювелирного магазина в доме 3/1 по проспекту Большевиков. Угрожая сотрудникам пистолетом с глушителем, преступники похитили 60 планшетов с ювелирными украшениями.

Место преступления грабители покинули на автомобиле "Хёндай Солярис".

Сумма материального ущерба, нанесённого в результате грабежа ювелирного магазина на Большевиков, устанавливается.

- Следственным отделом УМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой), - отметили в ведомстве.

Полиция занимается установлением личности преступников, ограбивших ювелирный магазин на Большевиков.