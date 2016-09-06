5 сентября около 15.20 из салона "Ауди-центр Витебский" в Московском районе Петербурга во время тест-драйва был угнан "Mercedes Gelandewagen", сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошёл в салоне на Витебском проспекте. Мужчина обратился к сотрудникам, чтобы протестировать автомобиль с пробегом, который был выставлен на продажу. Сев за руль, злоумышленник сбил шлагбаум, угнал машину с парковки и скрылся.

Работники салона обратились в полицию. Устанавливается сумма ущерба, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабёж).