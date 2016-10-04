С фасада доходного дома Ульянова на Большой Пушкарской улице скульптуру женской головы сбили рабочие, сообщает «Фонтанка».

Отсутствие горельефа и эркеров заметили прохожие. По словам очевидцев, украшения с дома сбили рабочие.

Ответственность за «вандализм» взяли на себя сотрудники ЖКС №2 Петроградского района. В управляющей компании пояснили, что рабочие проводили аварийные работы, связанные с возможным обрушением части фасада.

Восстановление фасада, по мнению специалистов ЖКС, возможно в рамках капитального ремонта здания, который, по данным ГУЖА, намечен на 2021 год.

Историческая справка:

Доходный дом Ульянова был построен в 1908-1909 годах в городе Санкт-Петербург, под руководством архитектора Сергея Георгиевича Гингера. Строился он для Георгия Федоровича Ульянова, служившего в Морской строительной части.

Здание в стиле модерн с элементами эклектики выделяется среди остальных домов, расположенных на пересечении улиц Съезжинская и Большая Пушкарская. В архитектуре здания присутствуют черты модерна и необарокко, многочисленные маски и фигуры путти. На стенах подъездов неплохо сохранилась лепнина, на полу парадной плитка, а на некоторых этажах - остатки витражей. Перила лестниц некогда украшали чугунные листья, сейчас от них остались лишь единичные элементы. По информации некоторых жильцов дома, в отдельных квартирах сохранились действующие камины и даже элементы лепнины.

В 2001 году дом был включён в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».