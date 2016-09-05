Самой быстрорастущей категорией на рынке игрушек в России являются конструкторы. На них приходится 25% всех продаж по итогам первого полугодия 2016 года. Такие данные содержатся в исследовании NPD Group. В 2015 году показатель составлял 22%. Далее по популярности расположились куклы и пупсы (19% против 20% годом ранее), игрушки для улицы и спорта (14% – 12%), машинки и другой игрушечный транспорт (12% – 14%). Фигурки героев и аксессуары занимают 6% рынка (падение за год с 7%). Столько же у настольных игры и паззлов (рост с 5%).

Общая тенденция для всего мира, которая состоятельна и в России, – дети всё больше предпочитают "умные" игрушки. Они создаются на стыке сегментов, к примеру, товаров для творчества и кукол: теперь девочки сами строят кукольные домики и лишь потом рассаживают в них кукол, создают одежду и накрывают на стол, рассказывает Мария Ванифатова, генеральный директор NPD в России.

– Идеальная игрушка должна собираться, разбираться и модернизироваться, причём это могут быть как простые наборы “сделай сам”, так и более комплексные, сложные игрушки, где нужно кодировать и программировать, – говорит эксперт.

Конструкторы – главный тренд последних лет. Высокотехнологичные игрушки, которые синхронизируются с приложениями в смартфонах и планшетах, роботы и электронные программируемые устройства прибавляют в популярности, но пока что занимают невысокую долю – всего 2%. Третий ведущий сегмент на "игрушечном" рынке – настольные игры и паззлы.

Цены на игрушки в России по сравнению с предновогодним периодом 2015 года существенно упали – в среднем на треть, выяснили в NPD Group.

– Интересно, что в России родители стараются настроить детей на серьёзное отношение к школе и покупают более развивающие и «умные» игрушки вроде конструкторов, наборов для творчества и всевозможных научных экспериментов как “Юный химик” и “Юный сыщик”, – комментирует Мария Ванифатова. – Тогда как европейские родители делают ставку прежде всего на веселье и радость, и покупают детям любимых персонажей – например, фигурки популярных героев как черепашки Ниндзя и Человек-паук, а также игрушки для улицы: ролики, велосипеды или скейтборды.

Самые популярные игрушки в России по итогам первого полугодия – Hot Wheels, куклы "Барби", Ever After High, Monster High, Nexo Knights, Бластер Нерф Модулус Элит Страйк и "Трансформеры".