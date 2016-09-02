Ислам Каримов скончался 2 сентября на 79-м году жизни. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение правительства и парламента страны.

"Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте вследствие перенесенного им острого нарушения мозгового кровообращения (инсульт), приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности," — сказано в сообщении.

Смерть произошла в 20:15 по местному времени (18.15 мск). Врачи предприняли интенсивную реанимацию, но в 20:55 (18.55 мск) была зафиксирована биологическая смерть.

Как сообщили "Дождю" федеральные чиновники, на похороны лидера Узбекистана скорее всего отправится Дмитрий Медведев.

Путин полететь,вероятнее всего, не сможет, так как в понедельник начинает работу на саммите G20.