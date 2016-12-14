В Москве арбитражный суд принял решение отказать в рассмотрении иска телеканала "Пятница" по поводу защиты чести и достоинства, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел. Истец подал заявление, в котором обвинил ряд пользователей Facebook в клевете. Телеканал просил признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию высказывания 20 человек.

Гневный пост в адрес этих людей написала также ведущая программы Елена Летучая. О решении канала судиться с ними она сообщила на своей странице в Instagram.

- Я, конечно, понимаю, что в нашей стране свобода слова! Но за ложь, и даже на просторах интернета, придётся отвечать в суде! – написала Летучая.

Как заявил Metro управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский, чтобы иск удовлетворили, юристам телеканала придётся очень постараться.

"Чтобы добиться желаемого результата, представителям телеканала потребуется сначала грамотно составить иск, указав конкретных ответчиков по делу (с указанием их местонахождения или место жительства) и ссылаясь на ст. 152 ГК РФ в качестве обоснования своих требований. Согласно п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3, в дальнейшем им потребуется доказать наличие 3 обстоятельств: факта распространения ответчиками сведений, порочащих сотрудников «Ревизорро», заведомо ложный характер этих сведений и несоответствие их действительности", – заявил юрист.

При этом специалист отметил, что при отсутствии хотя бы одного из пунктов иск не может быть удовлетворен судом. Чтобы добиться возмещения убытков и морального вреда, каналу также потребуется подтвердить факт физических страданий сотрудников.

Напомним, что пользователи обвиняли создателей "Ревизорро" во взяточничестве и мошенничестве. Особенно резкая критика посыпалась в адрес шоу после скандала в соцсетях, связанного с выходом в эфир выпуска, в котором Летучая проверяла известный ресторан "Одесса-мама".