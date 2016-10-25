Ежегодную премию InStyle Awards вручили в США в музейном центре Лос-Анджелеса «Getty Center». На церемонию награждения прибыли самые красивые и стильные звезды Голливуда.
На красной дорожке InStyle Awards-2016, которую учредил модный журнал, блистали Николь Кидман, Дита фон Тиз, Натали Дормер, дочка Брюса Уиллиса Румер Уиллис, Приянка Чопра, Айла Фишер, мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо, британская модель Джордан Данн и многие другие.
Больше других внимание привлекли две супер-красавицы шоу-бизнеса - актриса Николь Кидман и певица Дита фон Тиз.
Звезды выбрали для появления на красной дорожке InStyle Awards-2016 яркие и эффектные наряды.
Николь Кидман надела черное платье с необычной драпированной вставкой розового цвета, Дита фон Тиз выбрала наряд строгих цветов и кроя, но с глубоким декольте и высоким разрезом, открывающим ноги.
Актриса Николь Кидман прибыла на церемонию вместе с мужем Китом Урбаном и развеяла слухи о разладе в семье - пара не расставалась весь вечер. Кстати, Николь получила приз в номинации "Икона стиля".