После информации о том, что Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми покидает Россию и будет жить в Испании, сам герой публикаций решил прокомментировать ситуацию. Павел оставил в своем блоге в Instagram большой пост о том, что никуда он не переехал и собирается жить в России. Как пояснил Воля, ни у него, ни у супруги нет паспортов других стран, только российские. А то, что семья постоянно путешествует и бывает в разных странах - нормальная история. Павел довольно резко высказался о...