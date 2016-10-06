Нужно вернуться к практике приглашения иностранных судей на матчи РФПЛ, заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко журналистам.

"Когда-то мы применяли практику приглашения (на матчи ЧР) иностранных судей. Почему бы не вернуться к ней? Мы открытая страна, но нам надо учиться готовить своих судей, перезагрузить систему подготовки российских арбитров", – приводит слова Мутко "Р-Спорт".

Один из последних судейских скандалов в премьер-лиге был связан с судейством Сергеем Ивановым матча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Арбитр получил неудовлетворительную оценку по итогам матча.

Сегодня же глава депортамента судейства и инспектирования Валентин Иванов подал в отставку со своего поста.