Утром 19 сентября в Красносельском районе Петербурга спасатели ликвидировали пожар. Прямо на проезжей части на Маршала Казакова загорелась машина во время движения. По словам свидетелей, которые выложили фото в Сеть, огонь в считанные минуты охватил всю иномарку.

- На Маршала Казакова в правом ряду горит "Кашкай" (Qashqai), - пишут очевидцы в соцсети. - Хозяин этого авто сказал, что сначала дым повалил из печки, и сразу коврик начал гореть. Отъехал от дома буквально 100 метров".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, дежурному сообщение о пожаре поступило в 09:13.

- В автомобиле марки "Ниссан Кашкай" сгорели сгораемые части, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Сведения о пострадавших уточняются.

Пожар был полностью ликвидирован спустя более часа, в 10:26, силами двух бригад МЧС.