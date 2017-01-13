Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа под угрозой срыва. Дело в том, что тысячи американских активистов, несогласных с результатами выборов, пообещали заблокировать церемонию. Об этом в пятницу сообщает Reuters.

В частности, протестующие хотят перекрыть подходы к 12 контрольно-пропускным пунктам, через которые будет осуществляться доступ к зданию Конгресса США, возле которого Трамп примет присягу.

– Мы против мирного перехода власти, мы должны остановить это, — приводит издание слова активиста Легбы Каррефура.

Кроме того, отмечается, что активисты хотят помешать проведению парада, который должен пройти по Пенсильвания-авеню.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января в Вашингтоне. Миллиардер победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года, обойдя Хиллари Клинтон.