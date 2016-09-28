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 Опубликовано : Сегодня 10:14

Илон Маск рассказал о своём видении колонизации Марса

  • Данила Белов

Освоение планеты предусматривает переселение туда 1 млн человек

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Бизнесмен и глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск рассказал о том, как видит освоение Марса в ближайшем будущем. В рамках своего выступления на Международном конгрессе по астронавтике он представил проект межпланетной транспортной системы ITS (Interplanetary Transport System) и рассказал о стадиях освоения красной планеты, сообщает BBC.

 

 

По словам предпринимателя, колонизация станет возможной при условии появления  многоразовой транспортной системы и удешевлении полётов в космос. По его словам, начало переселения станет возможным при условии, что билет на далёкую планету будет стоить в районе 200 тыс. долларов, в то время как сейчас перелёт оценивается в десять миллиардов долларов.

 

Также важным условием является сокращение долгота полёта, путешествие должно занимать не более 150 суток. В идеале перелёт должен сократиться до 30 дней. Для реализации подобных планов, дозаправка транспорта должна проходить уже на орбите Земли и Марса, для этого предлагается использовать метан и кислород. Для этого Маск планирует использовать двигатель Raptor, у которого самое большое из известных сегодня отношение тяги к массе.

Предприниматель отметил, что колония должна состоять из миллиона человек, именно тогда она станет самоокупаемой. На заселение планеты в таком количестве времени может уйти очень много, как минимум около 100 лет с начал полётов.

Первый полет SpaceX на Марс может состояться в 2022 году.

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