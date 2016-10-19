Корреспондент Metro побывал на пресс-конференции художественного руководителя "Сатирикон" Константина Райкина, на которой тот рассказал о бедственном положении, в котором оказался театр. По его словам, артисты сейчас работают в отвратительных условиях, при этом аренда помещения съедает почти весь имеющийся бюджет.

-Театр находится в сложном периоде. Мы 28 лет пребываем в недостроенном здании, уродливой штуковине. Но сейчас, наконец, завершится реконструкция, причём мы не взяли ни копейки у государства. Сейчас мы бездомные, арендуем здание у Планеты КВН. У нас уходят большие деньги на аренду, - заявил он.

Райкин отметил, что он ходил к министру культуры, но не верит в то, что театру помогут в том объёме, в котором нужна помощь. Ситуация сложилась настолько плачевная, что за сезон выходит лишь один спектакль.

-Мы всю жизнь выпускаем не менее двух спектаклей в сезон. Впервые мы выпускаем один спектакль в сезон. У нас нет денег на два спектакля. Это прямой путь к гибели. Мы крайне редко просим денег. Я понял, что мы не сможем поставить “Сирано́ де Бержера́к”, а будем делать "Ваня и Соня и Маша и Гвоздь” Кристофер Дюран, чтобы использовать своих лучших артистов, чтобы дать им работу. Пьеса глубокая, грустная, смешная, с чеховскими мотивами. Полгода простоя убьет нас. Мы можем просто распасться. Говорю без преувеличения.

Как добавил худрук, государство сейчас даёт недопустимо мало денег на культуру. В 10 раз меньше, чем при советской власти.

-На Западе работают меценатские системы. У нас принят закон. Но он не работает. Он мертвый. У нас нет практики, когда театр живет на пожертвования. Мединский сказал, что поможет всем, чем сможет. Но исходя из прошлого опыта, я понимаю, что этого будет недостаточно, - заключил он.