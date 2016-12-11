Бельгийский художник и режиссёр обнаружил, что повседневные вещи можно превратить в необычные иллюстрации с помощью обычных теней. Винсент Баль решил создать серию таких работ, после того, как однажды совершенно случайно заметил, что тень от чашки похожа на слона. Теперь он рисует все подряд, главное чтоб была тень, и не важно от чего - лампочки или воланчика.

Винсент Баль ответил на несколько вопросов Metro.

Что вдохновило вас на создание этой серии?

Я работал над новым сценарием в мае 2016 и внезапно заметил, что тень, отбрасываемая чашкой на стол напоминает маленького слона. Я дорисовал необходимые элементы ручкой, сфотографировал и выложил в Instagram. Людям так этот снимок понравился, что я решил продолжать и выуладывать такие фото каждый день. С тех пор и не заканчиваю.

Как вы создаёте свои рисунки?

Обычно я беру какой-то предмет, который кажется мне интересным и кладу его на поверхность, освеченную солнцем. А если за окном плохая погода, то включаю светильник. Затем я некоторое время кручу предмет, чтобы понять, что из него может получиться. Потом дополняю придуманный образ линиями. Большую часть работы за пеня выполняет игра света и тени, это лучший художник. А потом я просто фотографирую и делюсь результатом в Сети.

Какая часть процесса увлекает вас больше всего?

Мне нравится момент, когда фантазия обретает реальные черты. Получается, что в моих работах эти два параллельных мира соприкасаются. И, по сравнению с режиссурой, - когда на создание фильма уходит много времени, прежде чем его можно показать зрителям, - здесь все получается очень быстро. И мне не нужны помощники, я сам все делаю.

Как отреагировали на ваш проект подписчики Instagram?

Им ужасно понравилось. Я счастлив, что мои работы оказались интересны людям из разных уголков мира. Когда я только начал серию, у меня было 500 подписчиков, а сейчас их число перевалило за 45 тыс. Также я монетизировал проект: использую свои работы как основу для открыток и картин, которые продаю онлайн. И спрос на них находится во всех точках мира. В мае я выпущу книгу о своей серии, а также есть планы на сьемки короткометражек о технике света и тени.

Даниэль Касильяс