Художник набросал карандашом рисунок, а затем, вооружившись молотком и гвоздями, принялся за работу. Получился портрет императора, сделанный из металлических шляпок. Затем сплел нос, глаза, брови, усы и губы. Вывязал лицо и волосы.

– По профессии я архитектор,– рассказал Metro Азамат. – Иногда писал маслом, сочинял стихи. Но мне хотелось создать что-нибудь необычное. Однажды проснулся ночью, и меня осенило: надо сплести портрет из ниток! Когда мы в Кыргызстане строим дома, то гвозди забиваем с наружной стороны, затем обматываем их проволокой и только потом штукатурим. Сетка-рабица не дает штукатурке быстро осыпаться. Вот по такому принципу я и решил делать панно.

Первой работой Азамата Джаналиева стал портрет Чингиза Айтматова – знаменитого киргизского писателя. Делал его десять дней.

– Ценители предлагали за панно 50 тысяч евро, но я не продал! – говорит Азамат. – Это же моя первая картина, и значит, она должна остаться у меня на родине.

За скромное вознаграждение художник отдал свою работу в музей. Купил велосипед, и решил совершить кругосветное путешествие.

– За пять лет я собираюсь посетить 120 стран и создать 150 портретов великих людей, – делится своими планами Джаналиев. – Спонсоров у меня нет, поэтому картины собираюсь продавать, чтобы было на что покорять мир.

Из Кыргызстана путешественник на велосипеде отправился в Чечню, где работал над портретом первого президента республики – Ахмата Кадырова.

– Законченную работу отдал в администрацию президента, но, насколько я знаю, Рамзану Ахматовичу до сих пор ее не показали. А мне бы хотелось знать, нужна она ему или нет.

Портрет Петра Первого художник сделал за пять дней.

- Я считаю, что картина получилась. Теперь ищу покупателя, который по достоинству оценит мой труд.

Из Петербурга Азамат собирается в Турцию, там «напишет» портрет основателя республики – Ататюрка. Затем художника ждут арабские страны.

– Перезимую в тепле, а весной поеду в Европу, – говорит путешественник. – Во Франции мне уже предложили сделать портрет Наполеона. Так и буду колесить по миру, ведь гвозди и нитки продаются во всех странах.

Азамату Джаналиеву 30 лет, у него пока нет семьи.

– Когда-нибудь я встречу девушку, такую же творческую, как я, – мечтает художник. – Купим дом на колесах, будем создавать новые полотна и продавать их. А лет через десять я выкуплю все свои работы, и великие люди встретятся на моей выставке.