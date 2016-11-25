Хоккеисту НХЛ разорвало ухо шайбой во время игры (видео)

Форвард клуба "Оттава Сенаторз" Райан Дзингел едва не лишился уха во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против команды "Бостон Брюинз".

Инцидент произошёл во время первого периода. Одноклубник Райана Эрик Карлсон чудовищным по силе броском отбил шайбу, которая случайно угодила в голову форварду, разорвав ему ухо.

Но спешим вас успокоить, Райан жив и практически здоров. В перерыве ему наложили швы и проверили на наличие сотрясения мозга. После этого хоккеист вернулся в игру.

Поединок завершился победой "Оттавы" со счётом 3:1.

Тот самый момент, когда шайба попала в ухо хоккеисту (видео):