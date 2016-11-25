Группа Uma2rman представила широкой общественности свой новый клип "Зависть", который снят в стилистике последних видео "Ленинграда".

Режиссёр-постановщик и автор сценария клипа – Руслан Сорокин. Актёры – Валерий Лернер и Наталья Тетенова, говорится на страничке группы в "Facebook".

В клипе рассказывается об охраннике столичного ГУМа и его подруге, которые желают устроить для себя "красивую жизнь". Подруга приходит к охраннику, когда ГУМ уже закрыт, и после этого начинается шоу.

Мужчина подбирает ключи под замки закрытых бутиков, таящих ту самую запретную красивую жизнь. Его подруга примеривает шикарные платья, в ресторанах парочка питается отборной едой, а венцом их путешествия по универмагу становится попытка подобрать девушке шикарное обручальное кольцо.

В это время в ГУМе появляются другие охранники, которые пытаются поймать преступников. И когда воры уже пойманы и ждут наказания, мужчина достаёт украденное кольцо и вручает своей подруге.

"Я сочиняю песни, трясусь над каждой строкой, бросаю все свои чувства, все мысли на это дело, – поётся на фоне всех этих приключений в клипе. – Но все пожимают плечами, кто-то даже машет рукой. Как видно, моё искусство никого не задело. А мне бы выйти пред стадионом, чтобы все закричали "Ура!" В общем, я хочу, чтобы было, как у этого, как его там, как у Шнура! Хочу, как у Шнура! Чтоб сочинялись лабутены, а не всякая мура..."