Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа по числу поданных голосов избирателей на выборах президента США, пишет издание The New York Times. За Клинтон, по последним данным, проголосовали более 59 миллионов американцев, а за Трампа — на 100 тысяч меньше.

При этом Трамп сохраняет лидерство по количеству выборщиков, так как все выборщики в большинстве штатов достаются победителю. Трамп уже собрал 279 голосов выборщиков при необходимых 270, Клинтон — 218 голосов. Соответственно, Трамп станет 45-м президентом США.

Хиллари Клинтон ранее уже признала поражение. Трамп, в свою очередь, утром 9 ноября по московскому времени Трамп выступил перед своими сторонниками в Нью-Йорке, пообещав быть президентом для всех американцев. С победой его уже поздравил российский лидер Владимир Путин.

Напомним, что выборы президента США не являются прямыми — избиратели голосуют за выборщиков, которые затем должны будут проголосовать за одного из кандидатов. В 48 штатах победитель получает все голоса выборщиков, в Мэне и Небраске за каждого выборщика голосуют отдельно.

Ситуация, когда президентом США становится человек, получивший меньше голосов избирателей, не уникальна. В 2000 году президентом выбрали республиканца Джорджа Буша-младшего, который набрал 47,9 процента голосов, хотя его соперник от демократов Альберт Гор набрал 48,4 процента.