Подельник одной из фигуранток дела о расправах над животными арестован в Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, одна из обвиняемых в расправе девушек, а также 18-летний парень сняли и смонтировали видеоролик с участием мужчины, направленный на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе. Данный видеоролик они опубликовали на странице одной из социальных сетей, показав его также и коллегам мужчины, что было сделано с явной целью унижения его человеческого достоинства.

11 ноября 2016 года суд удовлетворил ходатайства следователей Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю об избрании двум девушкам, обвиняемым в жестком обращении с животными и других преступлениях, меры пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленницы на время расследования дела водворены в следственный изолятор Хабаровска.

По ходатайству следственных органов по Хабаровскому краю в отношении 18-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 282 УК РФ "возбуждение ненависти либо вражды", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало Metro, хабаровские живодёрки ранее опубликовали на своих страничках в соцсетях фотографии со страдающими от их действий животными, которых они брали "в добрые руки". Было возбуждено дело по статье "жестокое обращение с животными". По предварительным данным, в результате противоправных действий хабаровских живодёрок пострадали не менее 15 животных и птиц.