Группа Aqua снова воссоединится в честь 20-летия хита Barbie Girl и проедет с туром по родной Дании. Причём коллектив соберётся в полном составе: с вокалисткой из Норвегии Лене Нюстрём и музыкантами из Дании Рене Дифом, Сёреном Растедом и Клаусом Норреном. Об том сообщает Independent со ссылкой на американскую прессу.

Подобное турне у группы состоялось десять лет назад в честь десятилетия хита.

Евродэнс-группа сформировалась в начале 90-х, но бешеную популярность обрела после появления песни Barbie Girl в 1997 году. С того момента популярность группы закрепилась на долгие годы, а коллектив стал самым успешным датским проектом. В 2001 году члены группы решили развивать сольные проекты.

Группа Aqua выпустили три студийных альбома: Aquarium (1997), Aquarius (2000) и Megalomania (2011).