Гроссмейстер Карякин признался, что устал от Карлсена

Напряжённое противостояние, которое завершилось 30 ноября, явно утомило российского шахматиста.

– Я за последние полгода думал о Карлсене, наверное, больше, чем о ком-либо другом, и хочется уже чуть-чуть отдохнуть от него, — признался Карякин, который не раз в течение конференции говорил о своём норвежском сопернике.

Как оказалось, несмотря на недавнее горячее противостояние, вражды между двумя известными шахматистами нет.

– У нас с Магнусом всегда были абсолютно нормальные отношения. Я знаком с ним более десяти лет. Мы давным-давно конкурируем, – сказал российский гроссмейстер. – Не думаю, что этот матч повлияет на наши отношения. Мы, естественно, бьёмся за доской, но вне её мы с ним не то, чтобы друзья, но коллеги.

При этом Карякин не постеснялся похвалить своего давнего соперника:

– Он понравился мне своими бойцовскими качествами. Магнус сумел отыграться в очень психологически тяжёлой для себя ситуации, на которую он, скорее всего, не рассчитывал перед матчем. Он очень хорошо сумел перестроиться. Магнус, конечно же, очень серьёзный боец.

Противостояние Карякина и Карлсена, кстати, может продолжиться уже очень скоро. В конце декабря оба шахматиста снова могут встретиться лицом к лицу. На этот раз в ходе чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Катаре.