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Гроссмейстер Карякин признался, что устал от Карлсена

  • Давид Абабеков

В ходе пресс-конференции российский шахматист рассказал о своих отношениях с Карлсеном

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Напряжённое противостояние, которое завершилось 30 ноября, явно утомило российского шахматиста.

– Я за последние полгода думал о Карлсене, наверное, больше, чем о ком-либо другом, и хочется уже чуть-чуть отдохнуть от него, — признался Карякин, который не раз в течение конференции говорил о своём норвежском сопернике.

Как оказалось, несмотря на недавнее горячее противостояние, вражды между двумя известными шахматистами нет.

– У нас с Магнусом всегда были абсолютно нормальные отношения. Я знаком с ним более десяти лет. Мы давным-давно конкурируем, – сказал российский гроссмейстер. – Не думаю, что этот матч повлияет на наши отношения. Мы, естественно, бьёмся за доской, но вне её мы с ним не то, чтобы друзья, но коллеги.

При этом Карякин не постеснялся похвалить своего давнего соперника:

– Он понравился мне своими бойцовскими качествами. Магнус сумел отыграться в очень психологически тяжёлой для себя ситуации, на которую он, скорее всего, не рассчитывал перед матчем. Он очень хорошо сумел перестроиться. Магнус, конечно же, очень серьёзный боец.

Противостояние Карякина и Карлсена, кстати, может продолжиться уже очень скоро. В конце декабря оба шахматиста снова могут встретиться лицом к лицу. На этот раз в ходе чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу в Катаре.

В пресс-конференции также приняли участие два тренера Карякина. Один из них поделился занимательной закономерностью, которая не раз прослеживалась в карьере шахматиста:

— Как всегда, с третьей попытки всё получится. Он брал в детстве чемпионат Украины и мира с третьего раза. Так что всё идёт по плану, — сказал первый тренер Сергея Карякина Юрий Загнитко.

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